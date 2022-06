A2 UFFICIALE – Marta Pellegrini firma con Ponzano

Fresca di convocazione in U20 guidata da coach Mazzon, Marta Pellegrini aggiunge freschezza e talento al roster di Ponzano Basket per la stagione 2022/23.



Pellegrini, nata il 12/07/2002, 177cm, arriva da una positiva stagione con Acciaierie Valbruna Bolzano tirando con il 45% da 2 e il 34% da 3. Pellegrini dal 2017 al 2020 aveva sempre vestito la maglia della GEAS facendo alcune apparizione in serie A1. Guardia tiratrice con buoni fondamentali che porterà sicuramente esperienza alla squadra di coach Zimerle. Pellegrini ha esordito in nazionale Under 16 il 24 luglio mettendo a referto 5 punti nel match tra Spagna e Italia (85-43). Il suo massimo l’ha raggiunto nel match tra Turchia ed Italia il 7 dicembre mettendo a referto 12 punti tirando con il 50% dal campo. Ora la convocazione con l’Under 20, dove nel match tra ITALIA e BULGARIA ha messo a segno 8 punti nella prima delle due amichevoli in programma ad Udine.





Ecco il commento di Marta Pellegrini pronta ad indossare la maglia di Ponzano:



“Ho scelto Ponzano perché penso che sia il posto giusto per la mia crescita sia a livello cestistico che personale – continua Pellegrini” – “a livello individuale penserò a migliorare certi aspetti della mia pallacanestro e implementare il mio bagaglio tecnico.

Per quanto riguarda la squadra speriamo di poter finire con uno step in più rispetto alla passata stagione”



Uff. Stampa Ponzano Basket