A2 UFFICIALE – Martina Cotellessa ritorna al Basket Girls Ancona

Il Basket Girls Ancona è lieta di comunicare che a far parte del roster 2024/2025 ci sarà anche l’atleta anconetana classe 2007 Martina Cotellessa, altro elemento come Manizza e Pellizzari che si dividerà tra l’attività della prima squadra in Serie A2 e quella Under 19.

Diciotto anni da compiere il prossimo 25 gennaio, guardia-ala cresciuta nel CAB Stamura Ancona, Cotellessa ha indossato la maglia biancorossa nella stagione 22/23 giocando nelle giovanili del Basket Girls. Il suo talento non passa inosservato e la giovane giocatrice dorica entra nel giro delle Selezioni Nazionali inserendosi nell’elenco delle atlete a disposizione in occasione dei raduni dell’Under 16. Nell’estate 2023 accetta le lusinghe di Battipaglia che la recluta e le fa giocare il campionato di Serie B e quello Under 19 facendole sentire anche il profumo della prima squadra in A1 in qualche allenamento settimanale. Con la formazione giovanile campana (dove è compagna di squadra delle altre ex Basket Girls, Nardoni e Gianangeli) raggiunge anche la Finale Nazionale giocata proprio al PalaZauli di Battipaglia chiudendola al 4°posto dopo la sconfitta in semifinale contro Campobasso (vincitrice poi dello scudetto) e nella finalina per il podio contro il Basket Roma.

Dopo l’esperienza di Battipaglia il ritorno ora a casa per poter crescere e maturare ancora con l’aiuto dello staff tecnico biancorosso.

Queste le sensazioni di Martina dopo l’ufficialità del rientro

“Ho avuto la fortuna di poter fare un’esperienza che poche persone hanno la possibilità di vivere, quella di giocare fuori casa, lontano dalla società che mi ha cresciuta e dalle persone che mi hanno sempre sostenuta. È stata un’esperienza molto formativa, sia dal punto di vista sportivo che quello personal. Mi ha fatto maturare molto e mi ha aiutato a prendere consapevolezza di ciò che posso dare alla squadra. La possibilità di tornare a giocare ad Ancona, che si è guadagnata un posto in un campionato molto importante, mi rende molto felice ed orgogliosa. Porterò sul campo tutto quello che ho imparato fuori e quello che coach Piccionne mi ha sempre insegnato. L’esperienza da “forestiera” per me è stata molto importante per la mia crescita , auguro a tutti di poterla vivere un giorno. Sono carica per l’anno nuovo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con la squadra della mia città.”

