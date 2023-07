A2 UFFICIALE – Martina Grassia firma con Alperia Bolzano

Martina Grassia ala di 181 cm, è nata in provincia di Monza-Brianza nel 2001, ed è una nuova giocatrice dell’Alperia Basket Club Bolzano per la stagione 2023/24.

Cresciuta cestisticamente nel Geas Sesto San Giovanni, società che può vantare uno tra i migliori settori giovanili d’Italia, con numerosi scudetti under e molte giocatrici portate in Nazionale.

Martina dopo gli anni di giovanili si è affacciata all’A2 e A1 proprio nella sua società di appartenenza per poi spostarsi nelle ultime due stagioni, prima a Viterbo e nel 2022/23 nella Halley Thunder Matelica, prossima nuova avversaria del Basket Club Bolzano.

Arriva a Bolzano a ricoprire un posto importante lasciato scoperto da Caterina Logoh che ha esercitato l’opzione di poter andare a giocare in A1, chiamata in estate della Reyer Venezia.

Ciao Martina, benvenuta al BCB!

Raccontaci brevemente quando hai iniziato a giocare a basket fino alle esperienze in serie A1 e A2.

Ho iniziato a giocare a basket quando ero in prima elementare, ho giocato nel maschile fino a quando sono andata in Geas a circa 12 anni. Li ho fatto tutte le giovanili fino a fare qualche esperienza con la prima squadra. Dopo di che, 3 anni fa sono andata a Viterbo e l’anno scorso ho fatto la mia prima esperienza in A2 come senior a Matelica.

Cosa ti ha portata a Bolzano?

Della proposta di Bolzano sono stata colpita dal progetto tecnico, un progetto che si basa su uno staff competente e delle compagne di ottimo livello.

Conosci già qualche tua futura compagna di squadra?

No, personalmente non conosco ancora nessuna

Nella vita oltre ad essere una giocatrice cosa fai?

Studio Criminologia presso l’università della Tuscia.

