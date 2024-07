A2 UFFICIALE – Martina Mosetti firma con Trieste

๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐— ๐—ผ๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ ๐—ฎ ๐—ง๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—™๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐ/๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ



Nata nel 1995 e alta 176 centimetri, Martina รจ una giocatrice versatile, atletica e capace di giocare in piรน ruoli secondo lo stile Futurosa. La sua fisicitร e capacitร di segnare sia da fuori che dentro lโ€™area la rendono un elemento prezioso per la squadra.

Alla domanda โ€œdescriviti come giocatrice dentro e fuori dal campoโ€ Martina risponde: โ€œIn campo mi piace lavorare seriamente per raggiungere gli obiettivi; fuori dal campo lascerรฒ che siano le mie compagne e i tifosi a scoprirlo!โ€



Grazie alla sua esperienza in Italia (Sia in Serie A2 che in Serie A1) e oltreoceano (5 anni in D1 a Boston), Martina possiede un’ottima comprensione del gioco, che รจ pronta a riportare sul parquet triestino: โ€œSono felice ed emozionata: รจ un privilegio poter tornare a giocare per Trieste. Futurosa รจ una societร seria e in continua crescita che mi ha cercata fin dall’inizio e si รจ dimostrata molto disponibile. Conosco giร l’ambiente e alcune delle ragazze, e sono certa che lavoreremo bene insieme.โ€

Martina ha giร in mente i suoi obiettivi di crescita e sviluppo con la squadra: โ€œPersonalmente, mi impegnerรฒ a diventare piรน incisiva in entrambe le metร del campo. Penso che la squadra possa beneficiare della mia leadership, esperienza e determinazione. Entro in un gruppo giร ben strutturato che viene da una stagione molto solida e il mio primo obiettivo รจ colmare le lacune per renderci ancora piรน competitive.โ€

Benvenuta in Rosa Nero Martina!

UFF.STAMPA FUTUROSA TRIESTE