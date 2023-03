A2 UFFICIALE – Massimo Borghi lascia la panchina di Vigarano

Massimo Borghi non è più il coach della Pallacanestro Vigarano. La società del presidente Marco Gavioli ha preso atto della decisione del tecnico di non voler proseguire l’avventura sulla panca della Ti-Ristrutturo. Ringraziandolo sentitamente per quanto fatto alla guida della squadra vigaranese, la società biancorossa augura a Borghi le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

In attesa di comunicazioni ufficiali circa il nuovo tecnico della Pallacanestro Vigarano, la squadra capitanata da Veronica Perini è affidata al terzetto Gianluca Mancinelli-Federico Alberghini-Claudio Bagnoli. “Devo dire che sono rimasto sorpreso dalla decisione di Borghi di non voler più allenare la squadra – dice il diesse biancorosso Claudio Bagnoli -, il suo posto in società mai è stato messo in discussione, credevo che il suo malessere fosse superato: forse era un po’ stanco. Parlando spesso con lui in questo periodo, mi sarei aspettato tale decisione da parte sua due-tre settimane fa; ora sono rimasto sorpreso. Auguro a Massimo le migliori fortune per il futuro, è un passionale, resta un amico e so che farà il tifo per noi”.



Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano