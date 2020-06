A2 UFFICIALE – Massimo Borghi nuovo coach di Mantova

Il primo tassello per la nuova stagione 2020-2021 di A2 del Basket 2000 San Giorgio è la guida tecnica. Il nuovo allenatore sarà Massimo Borghi nella seconda annata di militanza del Basket 2000 nel campionato di A2 femminile. Massimo Borghi presenta un curriculum di tutto rispetto iniziato con le giovanili maschili della Pico Basket Mirandola, proseguito in qualità di assistente nei campionati di A1 e A2 con il Basket Cavezzo. Ha avuto esperienze come capo allenatore sia in campionati maschili che femminili riuscendo ad ottenere la promozione in A3 femminile con il Basket Progresso di Bologna. Rientrato a Mirandola si è dedicato al progetto della neonata NBM Mirandola portandola in serie B per passare successivamente alla Libertas Bologna e centrare nuovamente la promozione in serie A2. Nelle ultime stagioni è stato assistente nel campionato di A2 del Progresso Bologna ottenendo la promozione in A1.

Benvenuto Massimo nella nuova famiglia del Basket 2000 San Giorgio!

Ufficio Stampa Basket 2000 San Giorgio