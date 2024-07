A2 UFFICIALE – Matelica aggiunge Lisa Andreanelli

La Halley Thunder Matelica annuncia con soddisfazione un’altra novità per quanto riguarda la composizione della squadra che parteciperà al campionato di serie A2 femminile di basket 2024/25.



Da Venezia, dove è cresciuta nel prestigioso vivaio della Reyer, arriva la giovane e promettente regista Lisa Andreanelli, classe 2005, che durante la scorsa stagione ha giocato con la formazione Under 19 lagunare raggiungendo le finali nazionali di categoria. Con la stessa squadra ha disputato il campionato di serie B.



«Sono molto contenta di giocare alla Thunder nel prossimo campionato – sono le prime dichiarazioni in biancoblù di Lisa Andreanelli. – So che Matelica è un ambiente accogliente, in cui spero di poter crescere sotto le direttive di coach Domenico Sorgentone nella mia prima stagione da senior, portando il mio contributo alla squadra».



Dice di lei coach Domenico Sorgentone: «Lisa Andreanelli è una playmaker proveniente da un gran settore giovanile quale è quello di Venezia. Ha talento, etica di lavoro e motivazioni a sufficienza per poter intraprendere con prospettiva il cammino nel basket senior. Siamo convinti che un passo alla volta, acquisendo esperienza e lavorando duro, saprà ritagliarsi uno spazio sempre più importante».



Salgono a otto, così, le giocatrici per il momento ufficializzate dalla Halley Thunder Matelica: Benedetta Gramaccioni (confermata), Alessia Cabrini (confermata), Anna Poggio (confermata), Noemi Celani (confermata), Asya Zamparini (confermata), Giulia Patanè (nuova), Ilaria Bonvecchio (nuova), Lisa Andreanelli (nuova).

uff.stampa thunder basket matelica