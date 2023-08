A2 UFFICIALE – Matelica aggrega la giovane Asia Battellini in prima squadra

La Halley Thunder Matelica comunica che la giovane Asia Battellini, classe 2006, verrà aggregata nel gruppo della prima squadra nella preparazione in vista del prossimo campionato 2023/24 di serie A2 femminile di basket.

Proveniente dalla vicina Belforte del Chienti (Mc), cresciuta nel Basket Tolentino, con trascorsi anche a Civitanova, Asia Battellini l’anno passato ha giocato con la Under 19 della Thunder e lo farà anche nella prossima stagione che sta per iniziare, dividendosi con la prima squadra di A2.

«Sono felice e onorata di far parte della Thunder e di essere coinvolta in questo progetto – sono le parole di Asia. – Ringrazio di cuore i dirigenti e i tecnici per avermi dato questa grande opportunità. Sono consapevole della forza e dell’esperienza delle mie compagne di squadra, quello che mi sento di dire loro è che potranno sempre contare su di me e che ce la metterò tutta».

«Con Asia Battellini, ragazza promettente e appassionata, andiamo a completare la rosa di quindici giocatrici che coach Sorgentone avrà a disposizione all’inizio della preparazione, auguriamo a tutto il team un buon lavoro», dicono dalla dirigenza della Thunder.

Questa, dunque, la “rosa” della Thunder che inizierà la preparazione per il campionato 2023/24 di serie A2 femminile: Benedetta Gramaccioni (confermata), Francesca Stronati (confermata), Debora Gonzalez (confermata), Asya Zamparini (confermata), Giulia Michelini (confermata), Elisa Mancinelli (nuova), Alessia Cabrini (confermata), Noemi Celani (confermata), Anna Poggio (nuova), Carolina Sanchez (nuova), Gloria Offor (confermata), Nene Diene (nuova), Alessia Montelpare (nuova), Emma Ridolfi (confermata), Asia Battellini (nuova).

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica