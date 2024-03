A2 UFFICIALE – Matelica annuncia Benedetta Dell’Orto

By

Novità di mercato “in entrata” per la Halley Thunder Matelica in vista dell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile di basket, che la squadra di coach Domenico Sorgentone giocherà in casa domani – sabato 2 marzo (PalaChemiba di Cerreto d’Esi, ore 18.30) – con la Alperia Bolzano.

La società biancoblù ha inserito nel proprio organico la giocatrice Benedetta Dell’Orto, classe 2001 cresciuta nella Pool Comense, playmaker che ha già calcato i parquet di serie A2 con le maglie di Sanga Milano (2020/21) e Alma Patti (2021/22). Prima della chiamata matelicese era in forza al team brianzolo di Usmate, in serie B.

In proposito la dirigenza della Halley Thunder Matelica ci tiene a ringraziare la società Usmate Basket per la disponibilità al trasferimento della giocatrice nelle Marche.

Il commento di coach Domenico Sorgentone, allenatore della Halley Thunder Matelica. «La nuova giocatrice Benedetta Dell’Orto nei primi allenamenti con la nostra squadra mi ha fatto una buona impressione: è capace di dare ritmo all’attacco ed è rapida in difesa. Sono certo che potrà darci una mano importante in questa fase in cui stiamo accusando alcune problematiche fisiche, ultima delle quali ha riguardato Benedetta Gramaccioni».

Per quanto riguarda il match con Bolzano, coach Sorgentone dice: «Si tratta di una squadra ben strutturata, che si trova soltanto due punti dietro di noi. Hanno sopperito all’assenza di Lucia Missanelli con l’innesto di due giocatrici come Viviana Giordano e Carlotta Rainis. Possono contare sulla intraprendente Licia Schwienbacher nel reparto “esterne” e su due “lunghe” di notevole impatto fisico come Aneta Kotnis ed Alessia Egwoh. Contro una squadra così completa, dovremo disputare una prestazione importante».

Arbitreranno l’incontro Eugenio Roberti di Napoli e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (Bn).

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube Thunder Basket e in condivisione sulla pagina facebook Thunder Basket Matelica-Fabriano.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica