A2 UFFICIALE – Matelica annuncia Ilaria Bonvecchio

La Halley Thunder Matelica è lieta di annunciare l’arrivo un altro “volto nuovo” nella rosa della squadra in costruzione per il campionato di serie A2 femminile di basket 2024/25: si tratta dell’esperta giocatrice Ilaria Bonvecchio, play, classe 1994, recente avversaria del team matelicese con la maglia della Logiman Broni ai “quarti di finale” dei playoff.

Giocatrice trentina, Ilaria Bonvecchio – dopo gli esplosivi esordi in serie B con Riva del Garda dal 2011 al 2014 – ha sviluppato la sua solida carriera in formazioni di A2 del nord Italia, principalmente a Broni, in due fasi: prima dal 2014 al 2017, poi negli ultimi due campionati facendo registrare 8,7 punti, 5,5 rimbalzi e 3,5 assist nel 2022/23, quindi 8,4 punti, 3,1 rimbalzi e 2,4 assist nell’annata scorsa 2023/24. Tra queste due fasi a Broni, ha giocato due anni nella bergamasca Albino (qui la sua stagione numericamente migliore in A2, nel 2018/19, con 12,0 punti e 5,6 rimbalzi di media) e tre anni a Castelnuovo Scrivia sempre in A2 (dal 2019 al 2022).

«Sono veramente contenta di approdare in una squadra, la Thunder Matelica, che già mi aveva positivamente colpito in occasione dei playoff affrontati da avversaria due mesi fa – sono le prime dichiarazioni in biancoblù di Ilaria Bonvecchio. – So che è un posto in cui si lavora bene e sono sùbito rimasta entusiasta del programma che coach Sorgentone ha in mente per la prossima stagione. Finora ho sempre giocato al nord Italia e per questo sono molto stimolata di approdare in una realtà nuova, con compagne nuove che ho apprezzato molto da avversarie e un allenatore nuovo. Obiettivi? Cercare di migliorare ulteriormente quanto di buono ha iniziato a fare Matelica negli ultimi anni, penso che ci siano tutti i presupposti per disputare una bella stagione».

Le parole di coach Domenico Sorgentone: «Abbiamo conosciuto direttamente Ilaria Bonvecchio nella serie playoff con Broni. Basta un semplice esercizio di memoria per capire che tipo di impatto tecnico e agonistico ha nel suo potenziale. Cercavamo una “fighter” con doti tecniche importanti e, con lei, siamo certi di averla trovata».

Sono sette, a questo punto, le giocatrici per il momento ufficializzate dalla Halley Thunder Matelica: Benedetta Gramaccioni (confermata), Alessia Cabrini (confermata), Anna Poggio (confermata), Noemi Celani (confermata), Asya Zamparini (confermata), Giulia Patanè (nuova), Ilaria Bonvecchio (nuova).

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica