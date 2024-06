A2 UFFICIALE – Matelica conferma Alessia Cabrini

La Halley Thunder Matelica, impegnata nella costruzione dell’organico per il prossimo campionato 2024/25 di serie A2 femminile di basket, è felice di annunciare la conferma della giocatrice Alessia Cabrini. Per lei si tratterà della terza stagione consecutiva nelle Marche con la maglia biancoblù matelicese.

Guardia/ala di Bordighera (Im), classe 1996, 178 centimetri di altezza, nelle precedenti due stagioni a Matelica ha fatto registrare 9,6 punti e 4,2 rimbalzi (anno scorso), 4,8 punti e 5,7 rimbalzi (due anni fa).

«Sono molto orgogliosa di rimanere alla Thunder per il terzo campionato consecutivo – sono le parole di Alessia Cabrini: – ogni anno abbiamo dimostrato di saper fare un passo in più e sicuramente sarà l’obiettivo anche per la prossima stagione. Ci aspettiamo fin da sùbito un bel pubblico, molto numeroso, come nelle ultime partite del campionato da poco concluso quando è stato fantastico giocare davanti a tutti loro! Vi aspettiamo al palazzetto!».

«Crediamo molto in Alessia Cabrini – aggiunge coach Domenico Sorgentone – e per questo abbiamo lavorato con convinzione alla sua conferma. E’ un’attaccante di razza e, in più, si fa trovare sempre pronta per le “missioni speciali” difensive. Lo scorso anno era reduce da un importante intervento al ginocchio e per questo siamo convinti di un suo ulteriore innalzamento del rendimento».

L’annuncio di Alessia Cabrini fa seguito alla conferma di Benedetta Gramaccioni, ufficializzata lunedì scorso.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica