A2 UFFICIALE – Matelica conferma Carolina Sanchez

La Halley Thunder Matelica è orgogliosa di annunciare la conferma della espertissima giocatrice Carolina Sanchez anche per il prossimo campionato di serie A2 femminile di basket 2024/25.

La “leggendaria” ala/pivot argentina, classe 1976, 182 centimetri, per diciannove anni giocatrice e bandiera della sua squadra nazionale, è arrivata a Matelica lo scorso anno e nelle ventinove partite giocate in campionato ha prodotto una media di 8,7 punti e 4,8 rimbalzi, per quattordici volte è andata in doppia cifra per punti segnati con un massimo di 22 nella trasferta a Trieste, nella semifinale di Coppa Italia persa con Udine è stata la top-scorer biancoblù con 17 punti. Le sue eccellenti prestazioni alla soglia dei cinquanta anni hanno richiamato l’attenzione anche dei “media” nazionali, come ad esempio “Il Venerdì” di Repubblica che a gennaio scorso le ha dedicato un ampio servizio di tre pagine.

«Sono molto felice e grata alla Thunder che mi dà l’opportunità di giocare a questo livello per un altro anno, permettendomi di poter fare quello che adoro nella vita, giocare a basket – sono le parole di Carolina Sanchez. – E’ stata costruita una squadra buona e competitiva, con nuovi obiettivi di crescita per la prossima stagione, in cui cercherò di dare ancora il mio contributo. Mi è stato chiesto anche un impegno per il settore giovanile e questo è un altro importante stimolo».

Dice di lei coach Domenico Sorgentone: «Carolina Sanchez è un’icona del basket femminile. Ha un grande passato ma quello che è straordinario è vederla come prepara il presente. Ha grandi letture di gioco, capacità di passaggio e una mano torrida dall’arco. È importante che tutto ciò indossi ancora la maglia Thunder».

Sono dodici, dunque, le giocatrici finora ufficializzate dalla Halley Thunder Matelica: Benedetta Gramaccioni (confermata), Alessia Cabrini (confermata), Anna Poggio (confermata), Noemi Celani (confermata), Asya Zamparini (confermata), Giulia Patanè (nuova), Ilaria Bonvecchio (nuova), Lisa Andreanelli (nuova), Aurora Catarozzo (nuova), Tamara Shash (nuova), Asia Battellini (confermata), Carolina Sanchez (confermata).

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica