A2 UFFICIALE – Matelica conferma Debora Gonzalez

La Halley Thunder Matelica comunica con grande soddisfazione che la giocatrice Debora “Pepo” Gonzalez vestirà la maglia biancoblù anche nel prossimo campionato 2022/23 di serie A2 femminile di basket.

Play/guardia classe 1990 di 171 centimetri, per lei si tratterà del quarto campionato consecutivo con la Thunder, di cui finora è stata capitano è grande protagonista sia della promozione in serie A2 conquistata nel 2020/21 con 18.9 punti e 4,4 palle recuperate di media, sia della salvezza nello scorso campionato 2021/22 – il primo per Matelica nella seconda serie nazionale – risultando la terza miglior marcatrice del girone con 17,6 punti di media (numericamente la miglior stagione in A2 della sua carriera italiana), conditi da 3,8 assist e 5 falli subiti a partita.

«”Pepo” ha dimostrato di essere un punto di riferimento fondamentale all’interno nella nostra squadra, grazie alla sua esperienza e alle sue capacità tecniche – è il commento di coach Orazio Cutugno. – Siamo contenti che sia rimasta con noi e che continui a formare insieme a Benedetta Gramaccioni, anche lei già confermata, un tandem di “piccole” importante per questa categoria».

Debora Gonzalez, attualmente nel suo paese in Argentina dove si sta godendo una temperatura molto più fresca che in Italia (ieri erano 6°, beata lei…) , ha mandato le seguenti dichiarazioni: «Anche io sono molto contenta di poter continuare questo percorso a Matelica, ringrazio la fiducia che hanno in me come giocatrice ma sopratutto come persona! Spero sia un campionato divertente come la stagione scorsa: sarà duro, ma sappiamo che se si lavora con dedizione possiamo raggiungere tutti gli obiettivi che ci proponiamo».

Debora “Pepo” Gonzalez, argentina con cittadinanza italiana, è nata il 10 gennaio 1990 a Lomas de Zamora, vicino Buenos Aires, ed è poi cresciuta a Lanus, famosa per essere la città di Diego Armando Maradona. Il suo “palmares” è di primissimo piano: è stata infatti capitano e punto di forza della Nazionale “albiceleste”, con cui ha disputato le maggiori competizioni internazionali, Mondiali compresi, conquistando due argenti ai Campionati Panamericani (2011 e 2017), inoltre due argenti (2010 e 2013) e un oro (2018) ai Campionati Sudamericani. Arrivata in Italia dal 2008, ha giocato tra serie A1 e A2, di cui è stata capocannoniere con la maglia di Chieti nel 2011/12 (17,4 punti). In massima serie ha giocato anche a Pozzuoli, Ragusa, Napoli e San Giovanni Valdarno. E’ arrivata alla Thunder Matelica – allora in serie B – nel novembre del 2019 e da quel momento è sempre rimasta un punto di forza della formazione biancoblù.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica