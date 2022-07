A2 UFFICIALE – Matelica conferma Francesca Stronati

La Halley Thunder Matelica è lieta di comunicare la conferma della giocatrice Francesca Stronati, che per la sesta stagione consecutiva vestirà la maglia biancoblù della sua città, in vista del prossimo campionato di serie A2 femminile di basket 2022/23.

Francesca Stronati, matelicese, è un play classe 1997, altezza 167 centimetri, elemento prezioso per il “gruppo squadra” ben oltre gli 0,6 punti di media che ha fatto registrare nell’annata scorsa.

«L’impegno e la dedizione che Francesca ha dato e siamo sicuri continuerà a dare sono delle risorse fondamentali nell’equilibrio del gruppo che si sta formando», sono infatti le parole di coach Orazio Cutugno.

Mossi i primi passi nel basket proprio nella sua Matelica fin da giovanissima, la Stronati ha poi giocato nel settore giovanile di Civitanova tra il 2015 e il 2017 con diverse presenze anche in A2, per poi far ritorno alla Thunder nel 2018 conquistando subito la promozione in serie B al termine di quel campionato e poi il “salto” in serie A2 nel 2021. Rappresenta quindi (insieme ad Alessia Franciolini e Giulia Michelini) il “trait d’union” delle ultime cinque brillanti stagioni in crescendo della formazione marchigiana.

«Sono contenta di giocare ancora a casa – sono le dichiarazioni di Francesca Stronati. – Sicuramente saremo più cariche dell’anno scorso, fin dall’inizio, avendo anche un po’ di consapevolezza in più. Cercheremo di fare ancora meglio, provando a raggiungere quei playoff che ci sono sfuggiti davvero per un soffio. A livello personale, cercherò di dare il miglior contributo possibile alla squadra».

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica