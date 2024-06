A2 UFFICIALE – Matelica conferma Zamparini

La Halley Thunder Matelica comunica con soddisfazione che la matelicese “doc” Asya Zamparini sarà una giocatrice biancoblù anche nel campionato 2024/25 di serie A2 femminile di basket.

Prosegue, dunque, il “connubio” iniziato nel 2018, durante il quale Asya ha dato il suo apporto nella crescita della squadra, conquistando la promozione in A2 nel 2021 e contribuendo nelle tre stagioni in seconda serie nazionale con 3,8 punti (2021/22), 4,1 punti (2022/23) e 1,6 punti (2023/24).

Guardia dotata di un preciso tiro dalla lunga distanza, classe 2000, si appresta a diventare – dunque – una vera e propria “bandiera” della squadra della propria città.

«Sono contenta di far parte della squadra e felicissima di giocare per la mia città – sono le dichiarazioni di Asya Zamparini: – spero che le cose vadano nel miglior modo possibile in quanto credo che potremo toglierci molte soddisfazioni. Aspettiamo tutti i nostri sostenitori al palasport».

Il commento di coach Domenico Sorgentone. «Lo scorso anno Asya ha faticato non poco a recuperare da un infortunio, ma poi ha mostrato, per prima a sé stessa, di non essere solo una “tiratrice”. Ora avremo una “tiratrice” che difende aggressivamente e che gioca il “pick and roll”. Migliorerà ancora, ne siamo convinti».

Salgono dunque a cinque le giocatrici confermate dalla società per il prossimo campionato: Benedetta Gramaccioni, Alessia Cabrini, Anna Poggio, Noemi Celani e Asya Zamparini.

uff.stampa thunder basket matelica