A2 UFFICIALE – Matelica firma Tamara Shash

La Halley Thunder Matelica prosegue l’allestimento della squadra che parteciperà al campionato di serie A2 femminile di basket 2024/25 ed è felice di comunicare l’accordo con un’altra nuova giocatrice per il reparto “lunghe”.

Si tratta di Tamara Shash, ruolo numero “4”, altezza 187 centimetri, classe 2000, in possesso di doppio passaporto: egiziano e italiano (da parte della nonna, originaria della Calabria). Lo scorso anno ha vestito i colori dell’Apu Udine, con la cui maglia ha vinto la Coppa Italia di serie A2 ed è arrivata in finale per la promozione in serie A1 contribuendo con medie personali di 5,1 punti e 3,9 rimbalzi, mostrando una morbida mano dalla lunga distanza che la rende atipica e pericolosa anche sul perimetro. E’ stata avversaria della Thunder in tre occasioni, in cui il team friulano ha sempre avuto la meglio: due volte in campionato (per lei 11 punti all’andata, non è andata a referto al ritorno) e in semifinale di Coppa Italia (in cui fu autrice di 6 punti).

Nel suo percorso formativo, Tamara ha prima frequentato la American International School a Il Cairo, poi nel 2018 ha vinto una borsa di studio per la Saint Leo University (Florida) ed è volata negli Stati Uniti a giocare nelle Lions in seconda divisione Ncaa, laureandosi nel 2023. Al quinquennio americano ha fatto seguito la chiamata di Udine e – ora – la seconda avventura italiana a Matelica.

«Sono molto contenta di venire a giocare a Matelica – sono le dichiarazioni di Tamara Shash da Il Cairo, dove sta trascorrendo l’estate prima del trasferimento nelle Marche. – Lo scorso anno, ogni volta che l’abbiamo affrontata sia in campionato sia in Coppa Italia, la Thunder ha dimostrato di essere forte e compatta, quindi sono felice di entrare in questo contesto. Vedo che la società sta costruendo una formazione valida e profonda in ogni ruolo, penso quindi che potremo fare un ulteriore passo avanti. Anche a livello individuale, il mio obiettivo è di compiere un altro “step” di crescita insieme alla mia nuova squadra».

Dice di lei coach Domenico Sorgentone: «Tamara Shash è una “stretch 4” dotata di un buon talento e di un affidabilissimo tiro da tre, oltre ad una buona capacità di sporcare o stoppare molti tiri. È motivatissima a uscire dalla propria “comfort zone” lavorando su quanto potrebbe portarla ad ampliare la propria prospettiva di carriera. Questo ci ha fatto andare dritti e decisi su di lei».

Salgono a dieci, così, le giocatrici per ora ufficializzate dalla Halley Thunder Matelica: Benedetta Gramaccioni (confermata), Alessia Cabrini (confermata), Anna Poggio (confermata), Noemi Celani (confermata), Asya Zamparini (confermata), Giulia Patanè (nuova), Ilaria Bonvecchio (nuova), Lisa Andreanelli (nuova), Aurora Catarozzo (nuova), Tamara Shash (nuova).

