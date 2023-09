A2 UFFICIALE – Matelica ingaggia Justina Kraujunaite e Iliyana Georgieva

La Halley Thunder Matelica è lieta di annunciare l’arrivo in maglia biancoblù delle giocatrici Justina Kraujunaite e Iliyana Georgieva per completare l’organico della squadra che parteciperà al campionato 2023/24 di serie A2 femminile di basket.

Justina Kraujunaite è una play/guardia di 178 centimetri, classe 1995, di nazionalità lituana. Per gran parte della carriera, finora, ha giocato con la Kabirkstis Vilnius – squadra della sua città – vincendo campionato, coppa della Lituania e realizzando 6,9 punti con 4,3 rimbalzi nella stagione 2020/21. L’anno successivo, 2021/22, giunta in Italia ha vestito per dieci partite la maglia di Torino (serie A2) con 10,0 punti, 4,3 rimbalzi e 2,4 assist di media, per poi trasferirsi a gennaio 2022 in Spagna nel team di Gran Canaria. Nel 2022/23 è tornata nella prima parte della stagione al Kabirkstis Vilnius, mentre nella seconda parte si è spostata in Romania al Rapid Bucarest.

Iliyana Georgieva è un’ala di 183 centimetri, classe 2003, di nazionalità bulgara con formazione italiana. E’ cresciuta cestisticamente alla Stella Azzurra Roma e ha affrontato da avversaria la Thunder nel luglio 2021 in occasione della finale per la promozione in A2, vinta dal team matelicese. Iliyana è stata, poi, protagonista del salto in A2 con la Stella Azzurra nella stagione successiva. Lo scorso campionato, 2022/23, ha giocato a Faenza (serie A1) con 1,9 punti di media, andando due volte in doppia cifra (10 punti) in entrambi i casi contro Schio. Fa parte della Nazionale Under 20 della Bulgaria.

Justina Kraujunaite e Iliyana Georgieva sono già a Matelica e si stanno allenando insieme alla squadra sotto le direttive di coach Sorgentone e del suo staff ed oggi – sabato 9 settembre, ore 18 – saranno a disposizione nella prima amichevole stagionale in programma al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi con le Panthers (serie A2). La dirigenza dà il benvenuto a Justina e Iliyana nella famiglia biancoblù della Thunder.

uff.stampa halley thunder matelica