A2 UFFICIALE – Matelica ingaggia Patanè

La Halley Thunder Matelica inserisce Giulia Patanè sotto canestro

La Halley Thunder Matelica, dopo cinque giocatrici confermate, è felice di annunciare la prima novità dell’organico in costruzione per affrontare il campionato di serie A2 femminile di basket 2024/25: si tratta di Giulia Patanè, pivot di origine siciliana, classe 2000, 186 centimetri di altezza.

Giulia – dopo gli esordi a Battipaglia – ha giocato in A2 a Viterbo e a Livorno tra il 2019 e il 2021, ha calcato i parquet di serie A1 con Sassari nel 2021/22 ed è reduce da due sostanziose stagioni in A2 a Empoli, dove ha viaggiato a 7,4 punti e 5,2 rimbalzi (2022/23), 7,6 punti e 5,0 rimbalzi (2023/24). Durante la stagione 2022/23 con la squadra toscana – tra l’altro – ha affrontato anche la Thunder e, in particolar modo nella gara di ritorno, si distinse con 17 punti personali a referto, risultando determinante nel blitz di Empoli al PalaChemiba.

«Sono contentissima della chiamata che è arrivata da Matelica – sono le dichiarazioni di Giulia Patanè: – ho scelto questa squadra perché credo che possa essere il posto ideale per compiere un ulteriore passo in avanti per la mia crescita cestistica e personale. Sono sicura che ci divertiremo: anno dopo anno la Thunder sta raggiungendo obiettivi sempre più importanti e quindi spero di contribuire ad alzare ancora di più l’asticella quest’anno. Non vedo l’ora di cominciare questa avventura».

Dice di lei coach Domenico Sorgentone: «In Giulia abbiamo visto quel mix di talento e fame di crescere che riteniamo ingredienti necessari per entrare a fare parte della Thunder. Si tratta di una “lunga” che ha il doppio ruolo di “4” e di “5” nelle proprie corde e che, a nostro parere, formerà con Anna Poggio una coppia efficace e di grande prospettiva».

Ad oggi, dunque, la costruzione della “rosa” da parte del presidente Euro Gatti e del direttore sportivo Piero Salari si trova a questo punto: Benedetta Gramaccioni (confermata), Alessia Cabrini (confermata), Anna Poggio (confermata), Noemi Celani (confermata), Asya Zamparini (confermata), Giulia Patanè (nuova).

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica