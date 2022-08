A2 UFFICIALE – Matilde Bianchi confermata a Ponzano

La conferma al fianco di Iuliano per la cabina di regia della squadra di coach Gambarotto è Matilde Bianchi.



Matilde Bianchi, play classe 2003, cresciuta nelle giovanili della Reyer, è al suo terzo anno consecutivo con la maglia della Posaclima Ponzano Basket. Un percorso nato con l’inizio della collaborazione tra la società di Ponzano e l’Umana Reyer Venezia che ha portato molte under veneziane alla corte della società di Carlo Pizzolon. Lo scorso 4 gennaio Matilde ha avuto anche la possibilità di esordire in massima categoria con la maglia orogranata anche grazie all’esperienza maturato con la canotta di Ponzano.

Statistiche alla mano, la scorsa stagione il play biancoverde ha fatto registrare 5,7 punti di media, servendo anche 1,5 assist a partita, la vera specialità della casa. La sua miglior prestazione per punti realizzati l’ha fatta registrare alla prima di campionato 2021/22 contro Carugate, chiudendo il match con 17 punti.

Matilde è reduce inoltre dalla memorabile cavalcata con l’under 19 in maglia Reyer, dove ha raggiunto la finale scudetto contro Costa Masnaga (persa 83 a 45), conquistando un ottimo secondo posto.



Per il tuo progetto di crescita dopo l’esordio in A1 con la Reyer l’anno scorso, come sarà questo terzo anno a Ponzano?

Esordire in A1 con la Reyer è stato molto emozionante e un grande passo per la mia crescita sportiva; questo terzo anno a Ponzano per me sarà una prova personale per mettere in atto tutto quello che ho imparato di nuovo nell’ultimo anno e confermare quanto ho dato nella scorsa stagione.



Nonostante i tuoi 19 anni, possiamo considerarti una veterana della categoria e soprattutto in maglia biancoverde, cosa ti ha portato ha dare continuità a questo progetto?

Sicuramente la voglia di crescere sempre di più sportivamente grazie agli esiti positivi degli scorsi anni ed un ambiente sano dove poter crescere.



Hai già parlato con il nuovo coach? Che impressione ti ha fatto?

Ho già parlato con Matteo (Gambarotto) e l’impressione che mi ha fatto è davvero buona. Ha tanta voglia di fare e di ricominciare al massimo e questa mi sembra un’ottima mentalità per iniziare al meglio la stagione che verrà.



Dopo il raggiungimento dei playoff dello scorso anno quali saranno gli obiettivi per la nuova stagione con la squadra completamente rinnovata e giovane?

Quest’anno sicuramente l’obiettivo sarà quello di poter partecipare ai playoff cercando di raggiungere un piazzamento migliore dello scorso anno.

Vettori Matteo

Ufficio Stampa Ponzano Basket