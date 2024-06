Women Apu Udine è lieta di comunicare che l’atleta Matilde Bianchi giocherà per la formazione bianconera nella stagione 2024-2025.



Playmaker classe 2003, Matilde si è guadagnata sempre più spazio in campo nel corso del suo primo anno a Udine. I suoi numeri in cabina di regia sono cresciuti nel finale di stagione: la giocatrice numero 23 ha fatto registrare 4 punti e 1.2 assist ai playoff in 22 minuti di media.

UFF.STAMPA APU UDINE