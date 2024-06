A2 UFFICIALE – Mattera firma con Vicenza

Giusto qualche giorno dopo la conferma di Francesca Zara in panchina, la Velcofin Interlocks Vicenza è lieta di annunciare la prima giocatrice a vestire la maglia biancorossa per la stagione 2024-25. Si tratta di Caterina Mattera, centro classe 2001, nella passata stagione in maglia Roseto Sharks, proprio nel girone di Vicenza. Mattera è la prima giocatrice a roster per la nuova stagione, ma presto la rosa a disposizione di Zara inizierà a prendere ancora più forma.

Centro, originaria di Ischia, cresciuta nel vivaio di Battipaglia, la classe 2001 si sta affermando in categoria dopo ottime annate a Nico Basket, Broni e, appunto, Roseto. Fresca reduce di raduno con la nazionale sperimentale under 23, è anche riserva nel team di categoria per la nazionale italiana di 3vs3.

In Abruzzo, con la maglia di Roseto, nella passata stagione, ha chiuso l’annata con circa 5 punti e 5 rimbalzi ad incontro con il 55% di realizzazioni dentro l’arco in 18 minuti di media di utilizzo, con un season High da 17 punti. Si tratta di una giocatrice in grande crescita, dalle ottime potenzialità e che arriva a Vicenza per continuare in questo percorso, in un contesto in cui possa avere minutaggio importante per crescere ancora e affermarsi come una delle lunghe più interessanti della categoria.

“Sono molto contenta di essere a Vicenza” le prime dichiarazioni di Mattera “Nelle scorse estati ero già stata contattata da Lidia Gorlin, ma per un motivo o per l’altro la cosa non si era mai concretizzata. Quest’anno, quando è arrivata la chiamata, ho sentito bellissime parole, di un club che vuole lavorare su di me e valorizzarmi. Ho sentito anche Zara, subito dopo la fine del campionato, e anche lei mi ha spiegato come vuole impostare la nuova stagione. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura!”

In attesa di sapere le altre conferme e novità della Velcofin Interlocks Vicenza 2024-25 (alcune potrebbero arrivare già nei prossimi giorni), siamo lieti di dire: “Benvenuta Caterina!”.

Edoardo Ferrio