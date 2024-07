A2 UFFICIALE – Melania Patriarca firma con Vigarano

Altro acquisto di prospettiva per la Pallacanestro Vigarano. La società del patron Marco Gavioli annuncia la firma della giovane Melania Patriarca, che farà parte del roster della formazione Under 19 e della prima squadra.

Ala, classe 2008, 177 centimetri, la neo biancorossa è reduce dallo scudetto vinto con la compagine Under 17 della Magnolia Campobasso, società nella quale ha già giocato con l’altra neo biancorossa Alessandra Rizzo. Cresciuta cestisticamente a Terracina, due stagioni fa ha indossato i colori di Formia, prima del già citato passaggio a Campobasso. Approda a Vigarano per continuare il processo di crescita, cestistico e non solo.

“Ringrazio la società per questa importante opportunità – le prime parole di Patriarca dopo la firma del contratto -. Vigarano è una realtà storica del basket italiano ed è per me un onore continuare con questa società il mio percorso di crescita personale e sportivo. Lavorerò duramente, mettendomi a disposizione dello staff tecnico e delle mie nuove compagne di squadra: ringrazio tutti e non vedo l’ora di iniziare. A livello tecnico sono dotata di un ottimo primo passo, ho una buona attitudine difensiva e sono una ragazza che dà sempre tutto quello che ha in campo”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano