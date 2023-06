A2 UFFICIALE – Melchiori è la prima new entry di Castelnuovo Scrivia

By

Primo squillo di mercato per la società del presidente Sacchi che è lietissima di annunciare di avere raggiunto l’accordo con Francesca Melchiori che così nella prossima stagione vestirà la canotta del Bcc. Francesca, guardia classe 1993 di origini milanesi, ha alle spalle, da protagonista, numerosi campionati sia di A1 che di A2; tra i suoi successi spiccano le promozioni nella massima serie ottenute con la Reyer Venezia e con Crema. Con il sodalizio lombardo ha anche conquistato per ben tre volte la Coppa Italia di A2 (2019-2021 e 2022) risultando la Mvp della manifestazione in tutte e tre le edizioni. Benvenuta Francesca!!!

Ufficio stampa Basket Club Castelnuovo Scrivia