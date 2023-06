A2 UFFICIALE – Meriem Nasraoui è una nuova giocatrice della Polisportiva Galli

Inizia a prendere forma il nuovo roster di coach Nacho Garcia. Il Patron Argirò ha infatti messo a segno ancora un innesto importante, ingaggiando l’ala forte Meriem Nasraoui.

Classe 2002, la nativa di Cantù nonostante la giovane età vanta già una discreta esperienza in categoria. Dopo aver vinto due scudetti nel settore giovanile di Costa Masnaga, dal 2019 al 2021 è passata al Basket Club Bolzano, mentre successivamente ha vestito le divise di TTB Teen Basket e Pallacanestro Bolzano. Con quest’ultime nello scorso campionato si è messa in evidenza come una delle migliori giocatrici nel suo ruolo, chiudendo a 16 punti e 6 rimbalzi di media prima di tornare nuovamente a Torino con cui ha disputato la fase finale di stagione, contribuendo alla promozione del club piemontese dalla B alla A2. Importanti i successi anche in ottica nazionale giovanile, dove ha ottenuto una medaglia d’Oro con l’Under 16 nel 2018 e con l’Under 18 nel 2019.

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI