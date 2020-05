A2 UFFICIALE – Michele Staccini è il nuovo allenatore de La Bottega del Tartufo Umbertide

Con grande entusiasmo la Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che coach Michele Staccini è il nuovo capo allenatore della prima squadra. Michele guiderà il roster umbertidese per il prossimo campionato di A2 femminile. Nato e cresciuto ad Umbertide, Michele ha iniziato a muovere i primi passi proprio nella società cittadina Basket Club Fratta, divenendo vice allenatore nella stagione 2005-2006 fino all’annata 2008-2009. Nella stagione 2009-2010, con la squadra umbertidese ha ottenuto la promozione in serie B maschile. Nel 2010-2011, ha disputato il campionato di serie B con il BC Fratta. Successivamente si è spostato fuori Umbertide, allenando le giovanili della Mens Sana Siena. Con l’under-17 senese, in qualità di vice allenatore, ha raggiunto la finale, perdendo contro la Virtus Bologna. Ha fatto ritorno ad Umbertide nella stagione 2012-2013, in qualità di allenatore dell’Under-19 maschile ed assistente di coach Serventi in A1 femminile, raggiungendo la semifinale di Coppa Italia e le semifinali scudetto. Dal 2013 al 2015 è stato head coach del BC Fratta in C maschile ed ha fatto ritorno nella PFU dal 2015 al 2017 in serie A1. Nell’annata 2017-2018 ha lasciato di nuovo la sua città natale per rivestire il ruolo di responsabile del settore giovanile e capo allenatore delle squadre under-18 e under-20 dell’Orvieto Basket. Nelle ultime due stagioni è approdato a Lucca, come vice allenatore in A1 femminile e capo allenatore dell’under-16 e under-18. Ora il ritorno alla PF Umbertide, società che ha l’obiettivo di lanciare giovani giocatrici in serie A2 e di continuare a portare in alto la nostra realtà nel panorama cestistico nazionale.

Tutto l’ambiente bianco-azzurro è lieto di riabbracciare Michele e gli invia un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura!

