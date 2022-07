A2 UFFICIALE – Michelini rinnova con Matelica

La Halley Thunder Matelica è felice di annunciare la conferma della giocatrice Giulia Michelini per il prossimo campionato 2022/23 di serie A2 femminile di basket.

Frizzante esterna fabrianese di 178 centimetri, classe 2001, Giulia lo scorso campionato ha contribuito alla salvezza della Thunder con 3,3 punti (andando due volte in doppia cifra, 15 con Firenze e 10 con Capri) e 3,4 rimbalzi a partita.

«Giulia ha ben figurato l’anno scorso alla sua prima esperienza a questo livello – sono le parole di coach Orazio Cutugno. – Ha grandi margini di miglioramento ed è sempre volenterosa e piena di entusiasmo nell’accettare nuove sfide che per noi sono i presupposti giusti per darle l’opportunità di continuare a crescere».

Queste le dichiarazioni di Giulia Michelini: «Sono contenta di essere qui un altro anno e, dopo “l’esordio” in A2 il campionato scorso, di giocare ancora in questa categoria per poter cercare di dare un maggiore apporto alla squadra. Speriamo di poter migliorare il risultato raggiunto e sopratutto di divertirci e fare bene, sia individualmente che di squadra».

Giulia Michelini ha mosso i primi passi nel basket con la Pallacanestro Fabriano, passando alla Thunder quando la società cartaia è confluita in quella matelicese. Ha giocato tre anni anche in doppio tesseramento con la Under 16 e 18 di Ancona. Con la Thunder ha conquistato la promozione in serie B nel 2018 ed è stata un punto di riferimento importante della squadra nelle due stagioni successive (10,3 punti di media nel 2019/20), dopodiché nel 2020/21 per motivi di studio ha giocato nella formazione capitolina Elite Basket (serie B). E’ tornata a Matelica lo scorso anno in A2.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica