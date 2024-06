A2 UFFICIALE – Milano scatenata, c’è il colpo Alice Nori

Prosegue il mercato del Sanga Milano che va a rafforzarsi con un arrivo di grandissimo valore: quello di Alice Nori. I tifosi Orange hanno avuto modo negli anni di conoscere le grandi capacità della lunga romagnola anima di quella Crema che ha dominato per anni il campionato di A2. Con le cremasche, la giocatrice classe ’93, ha vinto ben 5 edizioni della Coppa Italia di A2 conquistando poi la promozione in A1 nella stagione 2021-22 vincendo anche il premio di MVP del campionato. Promozione in A1 centrata nuovamente solo poche settimane fa con la maglia di Alpo, anche in questo caso da assoluta protagonista come dimostrano gli 11,6 punti e 8,3 rimbalzi di media in stagione (primatista della squadra veneta in entrambe le categorie)

Intensità in difesa unita a duttilità e grande capacità realizzativa sotto canestro sono le principali armi a disposizione di Nori che negli anni ha saputo crescere e migliorare diventando un riferimento in tutte le squadre in cui ha giocato.

La neo-Orange ha dichiarato: “Il Sanga era nei miei radar da tempo: fin da quando ero a Crema ho trovato nella squadra milanese un’avversaria agguerrita, ambiziosa capace di farmi venire la curiosità di entrare a farne parte. Già negli anni scorsi avevo sentito coach Pinotti, un’interessamento continuo che mi ha fatto molto piacere. Sono una persona molto ambiziosa, mi piace fare sempre di più, il Sanga condivide queste mie caratteristiche ed è per questo che l’ho scelto. Il progetto è molto serio, come dimostra la squadra che sta prendendo forma e l’arrivo di staff di grande esperienza come Cico Sacchi, e prevede anche un percorso di crescita individuale che mi interessa molto. Gli obiettivi per la stagione? Vincere un’altra Coppa Italia e centrare la promozione in A1. Per riuscirci sarà fondamentale il gruppo: come ho potuto provare nella stagione appena conclusa, in cui non eravamo favorite, la forza della squadra ha fatto la differenza. Cerco sempre di entrare in punta di piedi quando arrivo in un ambiente nuovo, sono una persona esuberante, di grande energia in grado di accendersi facilmente per l’entusiasmo: spero di portare alla squadra questa energia, oltre alla mia esperienza.”–

Matteo Liberti