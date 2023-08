A2 UFFICIALE – Moncalieri conferma Ilenia Cordola e Clara Salvini

Altre conferme: Ilenia Cordola e Clara Salvini ancora in gialloblù

Per Ilenia, moncalierese d’azione ormai dal 2018, in tanti tra i tifosi gialloblù sperano siano la stagione della rinascita dopo i due pesanti infortuni subiti negli ultimi due anni. La scorsa stagione, per la classe’96, appena una partita giocata con 4 punti e 2 rimbalzi a referto.

Clara invece è alla seconda stagione in Libertas, dopo il convincente inserimento in corsa nella seconda parte di stagione con 25 partite in cui è scesa in campo. Per la ’92 moncslieriese diverse giocate importanti sia in attacco, sia in difesa, in momenti clou dei playout della passata stagione.

UFF.STAMPA LIBERTAS MONCALIERI