A2 UFFICIALE – Moncalieri rinnova Alessia Landi e Amy Jakpa

La Libertas Moncalieri è lieta di riconfermare Alessia Landi e Amy Jakpa per la prossima stagione.

Entrambe, ormai gialloblù da anni e anni, arrivano da due grandi avventure che vanno a confermare l’impegno dimostrato in questi anni al PalaEinaudi.

Alessia, un paio di mesi fa, ha sfiorato la finale del Torneo di 3vs3 A1 organizzato dalla Lega Basket Femminile. Per Amy, invece, un’importantissima convocazione in Nazionale per i Mondiali U19 chiusi all’11° posto la settimana scorsa.

Due grandi conferme per l’ambiente Libertas, così in campo come in spogliatoio.

UFF.STAMPA LIBERTAS MONCALIERI