A2 UFFICIALE – Moncalieri rinnova Reggiani

La Libertas Moncalieri è lieta di comunicare la conferma per la stagione 2020/2021 di Erica Reggiani. Playmaker di talento, Erica è arrivata nella scorsa stagione, portando ordine e qualità alla Akronos Moncalieri. Arrivata in punta di piedi si è subito messa a disposizione del gruppo, diventandone in poco tempo parte integrante e punto di riferimento. Ha chiuso la stagione 2019/20 con 5.1 punti, quasi 5 rimbalzi e 2.5 assist di media a partita.

LE PAROLE DI ERICA REGGIANI

“A Moncalieri mi sono trovata subito bene e – nonostante la brusca interruzione causa Covid del campionato – possiamo dire che la prima stagione è stata più che positiva. Adesso dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto e dimostrare a tutti che possiamo ancora dire la nostra. Non vedo l’ora di ricominciare”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ALESSANDRO CERRATO

“Siamo molto contenti che Erica abbia deciso di rimanere con noi per un’altra stagione. Ha giocato sui parquet più importanti d’Italia e non solo, il fatto che rimanga a Moncalieri è un motivo d’orgoglio.

Ufficio Stampa PMS Basketbal