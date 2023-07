A2 UFFICIALE – Moncalieri riparte da coach Terzolo

Pillo Terzolo torna alla guida della prima squadra della Libertas Moncalieri



Dopo la storica cavalcata dalla Serie C alla A1 in cinque anni, le Lunette ritrovano coach Pillo.



Ripartirà dalla A2, con una squadra giovane e da costruire al meglio. Da dove si parte? Dallo zoccolo duro delle più piccole gialloblù da lui allenate a lungo in questi anni, tra vittorie e sconfitte nei campionati giovanili. Insomma, una nuova avventura insieme alle giocatrici di sempre. Tanti obiettivi, ma uno su tutti: «crescere insieme».





Coach Terzolo:«Sono felicissimo di tornare in panchina con la prima squadra, ma soltanto guardando il girone mi rendo conto di un paio di aspetti importanti. Per prima cosa: è un girone difficile e molto competitivo. L’altro punto fondamentale è la costruzione della squadra: saremo molti giovani…e proprio per questo dovremo essere affamate e volenterose se vorremo divertirci.

Sarà un anno lungo e difficile, ma col lavoro quotidiano in palestra spero di riuscire a mettere insieme un bel gruppo unito e coeso insieme alle ragazze. Non vedo l’ora di iniziare»

