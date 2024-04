A2 UFFICIALE – Monica Stazzonelli nuova coach di Giussano

Con una carriera che l’ha vista protagonista, sia come giocatrice che come allenatrice, è pronta a mettere a disposizione della società competenze ed energia. Nei suoi lunghi trascorsi cestistici, ha conseguito importanti successi in entrambi i ruoli: oltre agli scudetti vinti come playmaker, una volta in panchina ha guidato le proprie squadre ai massimi livelli nazionali, garantendosi un posto tra i Coach più influenti in Italia.

Crede fermamente nel potenziale di ciascuna giocatrice e si impegna personalmente a svilupparne le abilità tecniche, tattiche e mentali. La sua pallacanestro pretende che tutte le giocatrici siano sempre in movimento e costantemente pericolose, a prescindere dal ruolo occupato in campo.

Basket Foxes annuncia con entusiasmo il nuovo Head Coach: Monica “Moky” Stazzonelli.

Benvenuta tra le Volpi!

UFF.STAMPA FOXES GIUSSANO