A2 UFFICIALE – Nacho Garcia nuovo coach della Polisportiva Galli

Polisportiva Galli è lieta di annunciare il nuovo allenatore della prima squadra: sarà lo spagnolo Nacho Garcia a sedere sulla panchina del club toscano nel prossimo campionato.

Si tratta di un nome importante, con il Patron Salvatore Argirò che regala ai tifosi un allenatore prestigioso e di fama internazionale.

Dopo il suo primo periodo al Leganés (2012-2018), l’allenatore nativo di Madrid si è indirizzato verso il basket femminile europeo dove è stato assistente di Lucas Mondelo alla Dynamo Kursk (Russia, 2018-2019) e al Fenerbache a sua volta (2019-2022) come assistente di Víctor Lapeña , dove ha raggiunto la Final Four di Eurolega nel 2021. Nell’ultima stagione è invece subentrato in corsa al Leganés.

CURRICULUM

Head coach:

2012-2013: CB Leganés (LF2)

2013-2014: Grupo EM Leganés (LF2)

2014-2015: Grupo EM Leganés (LF2)

2015-2016: Laboratorios Ynsadiet Leganés (LF2)

2016-2017: Laboratorios Ynsadiet Leganés (LF2)

2017-2018: Laboratorios Ynsadiet Leganés (LF2)

2022-2023: Innova Leganés (Spain – LF)



Assistant coach:

2018-2019: Dynamo Kursk (Russia-PBL) Assistant coach Lucas Mondelo

2019-2020: Fenerbahçe Spor Kubulu (TUR – KBSL) Assistant coach Víctor Lapeña

2020-2021: Fenerbahçe Spor Kubulu (TUR – KBSL) Assistant coach Víctor Lapeña

2021-2022: Fenerbahçe Spor Kubulu (TUR – KBSL) Assistant coach Víctor Lapeña



UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI