A2 UFFICIALE – Naddeo-Esposito, prima coppia di conferme under per Salerno

Un anno di montagne russe, dal recupero dal problema al ginocchio al nuovo pit stop medico, passando per le efficaci apparizioni in B e la gioia per una cavalcata trionfale, sebbene vissuta forzatamente dagli spalti. Ma Salerno è (anche) Mia e Mia continuerà a difenderla. Tre lettere per abbreviare Emilia Carol ed un cognome – Naddeo – che la pallacanestro ce l’ha nel sangue. L’atleta classe 2008, che aveva assaporato la convocazione nella Nazionale Under 15 prima di infortunarsi, resterà nel Salerno Basket ‘92 nella prossima stagione e tornerà presto al top della forma per potersi ritagliare uno spazietto anche in A2. Magari, pure nuovamente nelle file delle azzurrine. “La stagione appena conclusa è stata speciale, ho vissuto emozioni uniche: dal ritorno in campo dopo la rottura del crociato alla vittoria della Coppa Campania, fino alla cavalcata che ci ha portato alla promozione. Ma nuove sensazioni forti sono dietro l’angolo, perché la serie A2 è un campionato nazionale di enorme complessità. Lo affronterò con determinazione sapendo di dover continuare a imparare tanto”, ha detto Mia Naddeo. Non ha ancora compiuto 16 anni ma pensa, gioca, parla già da grande. “Vista la mia età, ogni allenamento per me è una nuova lezione di pallacanestro. Le giocatrici più grandi per me rappresentano punti di riferimento fondamentali per la mia crescita sportiva e personale. Non vedo l’ora di ricominciare, anche per i problemi che ho avuto nel finale di campionato e che mi hanno tenuta fuori per qualche partita”, aggiunge Naddeo prima di volgere uno sguardo anche al campionato giovanile che affronterà parallelamente: “Con l’under 17 ci siamo rinforzati, l’obiettivo sarà tentare di conquistare le finali nazionali. Ce la metteremo tutta”.

Nella stagione dei record in B ha dato il suo apporto anche Fabiana Esposito, capitano della formazione under. Anche lei figura tra le riconfermate in casa Salerno Basket ’92. Ha tutto per poter crescere ancora. “L’anno scorso abbiamo raggiunto traguardi che hanno lasciato tutti a bocca aperta ovviamente con la prima squadra ma anche a livello giovanile non abbiamo demeritato, accedendo ai concentramenti interzona. Le emozioni provate sono state tante e forti. – sottolinea la giocatrice classe 2007 – Siamo sempre riuscite ad uscire insieme anche da qualche momento difficile che si è inevitabilmente presentato, venendone fuori più unite e forti di prima. Spero che resti in squadra l’armonia che ci ha sempre contraddistinte. Sono convinta che in campionato non ci tireremo indietro e daremo sempre il massimo, poi alla fine tireremo le somme”. Idee chiarissime anche per Esposito, un’altra che la palla a spicchi l’ha vista rimbalzare fin dalla tenera età grazie a mamma Lia Biccardi, a suo tempo giocatrice proprio della società di patron Somma: “Sono giovanissima, credo che non possa esserci esperienza migliore: mi auguro sia per tutte un trampolino di lancio per il futuro e per questo ringrazio la società per l’opportunità e la fiducia che mi sta dando. Lavorerò sodo per ripagarla e provare ad andare anche oltre le aspettative”.

Area Comunicazione Salerno Basket ‘92