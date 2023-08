A2 UFFICIALE – Natalia Lalic approda alla Nuova Pallacanestro Treviso

By

La Nuova Pallacanestro Treviso mette a segno un vero e proprio colpo di mercato: dall’NCAA sbarca in Italia la promettente guardia italo-australiana Natalia Lalic.

Guardia di 180 centimetri, classe 1999, nata ad Adelaide in Australia, Lalic sarà alla sua prima esperienza oltreoceano, dopo aver vissuto le esperienze esaltanti del campionato NCAA. Cresciuta al Mineral Area College, nel 2020/2021 viene scelta da Indiana State University dove disputa tre stagioni in costante crescita tecnica, diventando la guardia titolare.

Giocatrice dotata di un ottimo tiro da fuori, specialmente da oltre l’arco dei tre punti, coniuga a un ottimo feeling con il canestro anche la capacità di poter ricoprire più ruoli offensivi, anche grazie alla tecnica che le permette di usare al meglio il fisico anche vicino a canestro. Ma non solo: Lalic infatti ha mostrato una grande attitudine difensiva e una propensione per la collaborazione a rimbalzo.

“Natalia è la nostra scommessa. Esce da Indiana State, un college NCAA di Division 1 – il commento di coach Matassini – con numeri interessanti, fermata soltanto da un infortunio che ha solo rimandato di qualche mese la sua consacrazione. Sono convinto che puó essere l’arma in più di questa squadra, anche se dovremo avere un po’ di pazienza, si dovrá ambientare in un mondo nuovo e dovrà ritrovare le giuste sensazioni in campo. Stará a noi agevolare questo suo percorso e a lei farci fare il salto di qualitá”.

Ufficio Comunicazione NPT