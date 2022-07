A2 UFFICIALE – N’Guessan e La Spezia ancora insieme

Nancy N’Guessan e Cestistica Spezzina insieme anche nella stagione 2022-23. Il roster bianconero prende dunque sempre più forma e avrà delle sembianze molto note, in quanto quella di Nancy è la quinta conferma dallo scorso campionato. Ecco le dichiarazioni dell’ala che giocherà in Liguria anche nella prossima stagione:

“Ringrazio la società e lo staff per avermi dato l’opportunità di poter proseguire il mio percorso di crescita qui a Spezia e in particolare in questo gruppo che, dopo i risultati ottenuti l’anno scorso, sono certa abbia ottime potenzialità per riproporre una stagione simile, ricca di emozioni e soddisfazioni da togliersi. Un saluto a tutto il popolo spezzino, spero di rivedervi sempre numerosi e carichi ad ogni partita, ci vediamo presto!”

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina