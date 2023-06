A2 UFFICIALE – N’Guessan torna a Costa Masnaga

By

E’ un graditissimo ritorno quello in casa Costa di Nancy “Na” N’Guessan.

L’esterna classe 2003 nelle ultime 2 stagioni ha militato a La Spezia (serie A2) dove, col tempo, si é ritagliata un ruolo da assoluta protagonista. Con tanti minuti sul parquet in questi due anni lontano da Costa ha potuto prendere coscienza delle proprie capacità e metterle al servizio della squadra.

Atleta formidabile e generosa, in campo e fuori, Nancy si racconta così: “Sono felice di essere tornata a Costa. Sono cambiata e cresciuta. Spero che questi due anni di esperienza mi aiutino a dare una grossa mano a questa squadra e, contemporaneamente, spero che tutti loro (staff & compagne) mi diano una mano a crescere ulteriormente.”

Bicio Ranieri, che l’ha vista praticamente nascere cestisticamente parlando, non nasconde la felicità nell’averla nuovamente tra le proprie file: “Sono particolarmente contento di ritrovare una giocatrice che abbiamo tanto stimato ed una persona che consideriamo tra le più belle e complete passate nella nostra storia. Ha accettato di tornare, non solo senza se e senza ma, ma con l’entusiasmo di una bambina in un negozio di caramelle.”

Le basi per fare bene insieme ci sono tutte, non vediamo l’ora di rivederla all’opera!

Bentornata Nancy!!

