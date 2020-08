A2 UFFICIALE – Nico Basket rinnova Lucia Puccini

Altra riconferma in casa Nico, questa volta si tratta di Lucia Puccini, per un’altra stagione in maglia rosanero. Le parole del Dg Ennio Zazzaroni circa i motivi tecnici alla base della riconferma di Puccini:

“È una giocatrice che nella passata stagione ha portato unnotevole contributo in termini di intensità e professionalità. È in costante miglioramento e deve prendere coscienza dei propri mezzi. È una tiratrice di alto livello e difensore affidabile è un numero 4 moderno, intenso e atletico.

Una certezza di buon lavoro per coach Andreoli. Ha l'età giusta per poter crescere ancora molto, prendendo coscienza dei propri mezzi con fiducia e serenità.”

Uff.Stampa Nico Basket