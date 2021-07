Il primo tassello della nuova squadra che il Presidente Massimo Nerini, dopo la partenza di Luca Andreoli per Lucca, ha affidato a Francesco Nieddu è il capitano di mille battaglie, lo storico “numero 0”.

Diletta Nerini non ha ancora compiuto venticinque anni eppure può vantare un’esperienza significativa in A2 e, stagione dopo stagione, è sempre l’ultima a mollare. I tifosi della Nico hanno ancora negli occhi la sua prestazione in gara 2 dei Playoff contro San Giovanni Valdarno ma in tutto il torneo ha saputo esprimersi ad altissimi livelli, superandosi nell’intensità difensiva e nella capacità di alzare il ritmo della fase offensiva.

Oltre ad essere un punto di riferimento della prima squadra, da diversi anni Diletta è allenatrice nel settore giovanile e viene vista come esempio da tutte le ragazze che si avvicinano con interesse sempre maggiore alla pallacanestro femminile.

Queste le sue parole: “Sono contenta della fiducia che mi è stata nuovamente data. Sarà un anno di lavoro e sacrificio per crescere tutte insieme, partita dopo partita. Come sempre, il mio intento sarà quello di provare a trasmettere tutta la mia energia alle ragazze. Ci vediamo a Settembre!”

