A2 UFFICIALE – Noemi Celani firma con Matelica

By

La Halley Thunder Matelica – in vista del campionato di serie A2 femminile di basket 2022/23 – è lieta di annunciare l’arrivo in maglia biancoblù della nuova giocatrice Noemi Celani, ala di 178 centimetri, nata a Roma il 31 marzo 2003.

«Noemi è una giovane in rampa di lancio – commenta coach Orazio Cutugno. – Non abbiamo esitato ad aggiungerla a completamento del nostro roster perché ritengo possa ricoprire più ruoli con le sue caratteristiche tecniche e la sua fisicità oltre all’energia di una ragazza che vuole fare strada».

«Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la maglia della Thunder – sono le parole di Noemi Celani. – Da questa stagione mi aspetto grandi cose. A livello individuale l’obiettivo è quello di crescere, sia tecnicamente che mentalmente, mentre per quanto riguarda il contesto squadra credo ci siano delle grandi potenzialità per far bene e costruire qualcosa di bello insieme».

A dispetto della giovane età, Noemi – dopo gli esordi nelle società capitoline – ha già maturato diverse esperienze in ambienti di alto livello cestistico come Vigarano (A1), Ponzano (A2), Venezia (A1) e nell’ultima stagione alla Brixia di Brescia (A2 girone Nord) dove ha prodotto 2,5 punti a partita.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica