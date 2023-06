A2 UFFICIALE – Norma Rizzi firma con Carugate

Colpaccio in casa Carugate, Norma Rizzi, play-Guardia della Parking Graf Crema ( serie A1 ) ha firmato per Dimensione Bagno Carugate. 30 anni, originaria di Crema, dove ha giocato per tutta la sua carriera, è stata una delle esterne più forti del campionato di A2 e l’anno scorso, dopo la promozione in A1, ha avuto un discreto minutaggio anche nella massima serie. Sa giocare indistintamente in due ruoli, sia da playmaker sia da guardia tiratrice, ottimo difensore, porterà la sua esperienza e soprattutto la sua mentalità vincente a Carugate.

Benvenuta Norma, faremo grandi cose insieme !

UFF.STAMPA BASKET CARUGATE