A2 UFFICIALE – Orazio Cutugno nuovo coach di Castelnuovo Scrivia

La società castelnovese è lieta di annunciare di avere trovato l’accordo per la nuova guida tecnica per il campionato 2023-2024: l’allenatore delle giraffe, che per la nona stagione consecutiva saranno ai nastri di partenza del campionato nazionale di serie A2 femminile, è Orazio Cutugno che negli ultimi tre anni ha guidato con eccellenti risultati il Thunder Basket Matelica, conquistando dapprima la promozione in serie A2 e poi conservando la categoria nei due campionati successivi. Cutugno vanta nel su curriculum, inoltre, numerose esperienze anche a livello maschile, sempre in campionati nazionali, come assistente in Serie B. Bene arrivato Orazio !!!

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO