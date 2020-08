A2 UFFICIALE – Pallacanestro Bolzano annuncia Elisa Chiabotto

Pallacanestro Bolzano, in attesa di capire cosa succederà dei gironi della serie A2, con la forte speranza che il buonsenso prevalga e che venga messa mano alla loro riformulazione, compie un altro deciso passo per attrezzarsi nel migliore dei modi in tutti i reparti. Arriva a Bolzano infatti Elisa Chiabotto, 1997, torinese, guardia di m. 1.76, laureata in Scienze della Comunicazione,considerata da molti una promessa con grandi margini di miglioramento.

Elisa nasce cestisticamente con la Libertas Moncalieri, disputa poi giovanissima due stagioni con Pallacanestro Torino, prima in A2 e poi in A1. Cerca l’anno successivo una esperienza lontano da casa e trova ad Empoli l’ambiente ideale. Dopo una stagione da protagonista i ,con una bellissima promozione in A1, Elisa decide di rimanere in Toscana , ma con le straniere gli spazi sono limitati. Nell’ultima stagione approda con una Big della A2, Faenza Project, ma la sua stagione non è decollata come da auspici. Molte anche le sue presenze in nazionale, prima in College Italia, poi con la Nazionale Under 16 ed infine con la Nazionale Under 20.

Elisa ricorda con piacere tutte le esperienze delle quali è stata protagonista. Il suo rammarico è stato l’ultima stagione a Faenza, dove non è riuscita a legare appieno con l’organizzazione di gioco e con il tessuto della squadra. Dopo questa esperienza , bella sotto il profilo umano ma non felice sotto quello tecnico, Elisa ha deciso di accettare la proposta di Pallacanestro Bolzano Acciaierie Valbruna che le ha prospettato un impegno all’insegna del rilancio e della definitiva consacrazione a giocatrice decisiva , anche in un difficile contesto come quello nel quale si troverà la squadra allenata da Sandro Pezzi.

Chiabotto è una giocatrice che riesce a dare il suo contributo sia nella costruzione del gioco che in fase realizzativa. Gioca 2 o 3, ma non disdegna portare anche la palla con padronanza da 1. Buona tiratrice, ha una attitudine difensiva sviluppata e una velocità nei movimenti che le consente anche di fermare avversarie di livello. Gioca molto per la squadra ed è Atleta che riesce ad esaltarsi all’interno di un gruppo che ne condivida i valori.

Coach Pezzi: ” Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Elisa Chiabotto. Il campionato che affrontiamo è molto difficile e ricco di squadre titolate. Abbiamo cercato Atlete con forti motivazioni , ragazze che hanno tutte qualcosa da dimostrare in campo. Elisa è tra queste. Ha ottimi movimenti, una buona attitudine difensiva e molta voglia di recitare un ruolo di primo piano. Cercheremo di metterla nelle condizioni migliori per fare una bella stagione. Avremo bisogno da parte di tutte le Atlete di umiltà e determinazione in dosi industriali . Quindi benvenuta Elisa tra le Sisters.”

