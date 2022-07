A2 UFFICIALE – Pallacanestro Bolzano firma Diana Schwienbacher

Nuovo arrivo per Acciaierie Valbruna Bolzano: Diana Schwiembacher, meranese doc, completa con la sua esperienza e con il tiro dal perimetro il roster delle esterne a disposizione di Sandro Pezzi. Diana, spesso apprezzata avversaria, vestirà in questa stagione la maglia delle Sisters ampliando le qualità della squadra, conferendo maggiore pericolosità nei tiri dalla distanza e tratti di gioco imposti dalla Sua esperienza.

Schwiembacher viene da una famiglia di grandi appassionati di Basket. Papà Roberto Coach, mamma Silvana Coach, la sorella Lycia play di San Giovanni Valdarno. Una vita di basket spesa per larga parte nel Veneto, Regione che ha consentito a Diana una brillante laurea. Poi il ritorno in provincia di Bolzano e due stagioni con la maglia di Basket Club Bolzano. Apprezzata per serietà e senso del gioco, Diana in questa stagione ha deciso di rimanere a Bolzano e di mettersi a disposizione di Pallacanestro Bolzano con l’importante compito di fornire riferimenti e trasmissione di esperienza alle nuove giovani esterne biancorosse.

Coach Pezzi: ” L’arrivo di Diana Schwiembacher completa con qualità ed esperienza il nostro rinnovato roster. Le sue caratteristiche tecniche si sposano molto bene con l’esigenza di avere una pericolosità maggiore dal perimetro. Abbiamo buone giocatrici interne che obbligheranno le avversarie a chiudersi per difendere l’area. Diana avrà il compito di aprire il campo tirando dalla distanza. Avrà anche il compito di fornire un apporto difensivo di qualità , mettendo a disposizione della squadra il senso di posizione e l’esperienza maturata. Un benvenuto a Diana con le Sisters.”

Uff.Stampa Pall.Bolzano