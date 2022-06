A2 UFFICIALE – Pallacanestro Bolzano ingaggia Annalisa Scordino

La filosofia di Pallacanestro Bolzano stagione2022-23 viene seguita con coerenza , alla ricerca di giocatrici giovani e motivate che possano uscire dal novero dei ” soliti nomi”. Un lavoro di monitoraggio e di ricerca per porre alla ribalta giocatrici che attendono solo la possibilità per spiccare il volo e dimostrare il proprio valore.

E’ il caso della nuova firma di Acciaierie Valbruna Bolzano ANNALISA SCORDINO , play- guardia, classe 2002,studentessa in Scienze Motorie a Ferrara, nella scorsa stagione protagonista con le Ants di Viterbo. Nasce cestisticamente in Calabria nella Squadra di Reggio ” Pantera Rosa” ed esordisce in serie B a 15 anni. Poi una puntata sempre in serie B dall’altra parte dello stretto con il CUS Messina, dove ha modo di mettersi in luce per il suo innato fiuto per il canestro. Le Sue prestazioni non passano inosservate ed arriva la chiamata in A2 con la squadra delle Ants di Viterbo, Società che da tempo investe con successo nella linea verde. La permanenza di Lisa nell’ottimo ambiente viterbese si prolunga anche nelle stagioni 20-21 e 21-22 in serie B, stagioni nelle quali diventa parte essenziale del gioco ed accumula nozioni tecniche e tattiche. Molte le gare con più di 20 punti realizzati e progressivo il suo miglioramento nel gestire le situazioni della partita. Pallacanestro Bolzano investe quindi in una giovane promessa per rivestire il ruolo in campo di combo play-guardia e per metterLe a disposizione importanti minuti nel girone nord della A2, nuova sfida importante per il percorso cestistico dell’Atleta.

Coach Pezzi: ” Esprimo la mia soddisfazione per l’arrivo di Lisa. Ho intravvisto in Lei alcune qualità di assoluto rilievo. Mi ha colpito la fluidità del rapporto con il canestro, una istintività che è impossibile insegnare. Ottimo tiro, facilità nel realizzare entrate ricche di fantasia, una propensione all’1c1 i suoi punti di forza. Sicuramente dovrà ambientarsi in un campionato molto fisico come A2 Nord, lavorare quindi sul potenziamento atletico ed acquisire la cattiveria indispensabile per imporsi. La impiegheremo sia in regia che come guardia, sfruttando al meglio le sue peculiarità realizzative. Un benvenuto a Bolzano con le Sisters e l’augurio di un Campionato che dia soddisfazione a Lei ed ai suoi molti sostenitori calabresi ed in futuro anche bolzanini.”

