A2 UFFICIALE – Panthers Roseto, ecco la giovane guardia Angelica Bardarè

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Angelica Bardarè.

Nata a Piazza Armerina (Enna), classe 2005, Bardarè è una guardia di 175 centimetri che,

nonostante la giovanissima età, può già vantare una discreta esperienza nel campionato di Serie A2. Cresciuta nel settore giovanile dell’Alma Basket Patti, Bardarè lo scorso anno si è conquistata spazio e minuti nella prima squadra pattese, giocando anche in quintetto base e realizzando ottime prestazioni se rapportate alla sua ancora acerba esperienza. Giocatrice con ampi margini di crescita, avrà come chioccia la sua compagna di squadra Botteghi e farà di tutto per ben figurare con la divisa delle Panthers Roseto.“Bardarè è una giocatrice molto interessante. – ha dichiarato il direttore sportivo Massimiliano Pasini – Ha tanta voglia di giocare, è una brava ragazza ed è ambiziosa nel modo giusto. Abbiamo quindi deciso di darle questa grande opportunità per il suo percorso di crescita”.

Ufficio Stampa Panthers Roseto