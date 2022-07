A2 UFFICIALE – Panthers Roseto ingaggia Martina Lombardo

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver definito l’ingaggio per la stagione 2022/2023 con la giocatrice Martina Lombardo.

Classe 1996, la Lombardo è una talentuosa guardia/ala reduce dal biennio con il Fiore Basket Valdarna in Serie B e, in seguito, dall’esperienza con la Rainbow Viagrande dove ha disputato i playoff nazionali realizzando 12 punti di media a partita. In precedenza, ha vestito le maglie di Lazur Catania, Cus Messina e Alma Basket Patti. Vanta anche una stagione in A2 con Orvieto dove è stata allenata da coach Massimo Romano.

È lo stesso tecnico biancazzurro a definire in questo modo la nuova giocatrice delle Panthers: “Conosco Martina e posso garantire che può essere una sorpresa per questo campionato. Ha fatto molto bene in Serie B e, se lavora nel modo giusto e migliora difensivamente, può giocare tranquillamente in Serie A2. Ci darà una grandissima mano sia dal punto di vista offensivo, perché ha tanti punti nelle mani, che dal punto di vista difensivo”.

Ufficio stampa Panthers Roseto