A2 UFFICIALE – Panthers Roseto si rinforzano con la playmaker Stefania Maroglio

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Stefania Maroglio.



Nata a Porto San Giorgio, classe 2001, Stefania è una playmaker di 162 centimetri molto rapida, forte fisicamente e con ottimo atteggiamento difensivo. Inizia il suo percorso cestistico a Porto San Giorgio proseguendolo poi a Civitanova. Una parentesi a Viterbo, dove arriva il debutto in A2, poi di nuovo con la Fe.Ba prima dell’arrivo ad Ancona sul finire della stagione 19/20. Rimane con la Società anconetana altri due anni disputando altrettanti campionati di Serie B con un ottimo rendimento, ergendosi come uno degli elementi cardine della squadra che vince il campionato 21/22 ottenendo la promozione in A2. La scorsa stagione è stata quella della consacrazione nel secondo campionato nazionale, con Maroglio che nelle sue 28 presenze ha fatto registrare 4.9 punti, 3.5 rimbalzi e 1.6 assist di media a partita.



Nel suo curriculum può vantare anche diverse partecipazioni nella nazionale giovanile, under 14 e 15, con cui ha partecipato a diversi tornei internazionali.



“Sono molto soddisfatto di aver portato Stefania a Roseto – ha dichiarato il direttore sportivo Massimiliano Pasini – Mi è piaciuto tantissimo il suo entusiasmo nel voler venire a giocare qui, senza avere il minimo dubbio. Darà importanti minuti di riposo a Cecili e, insieme a Bona, è stata già inserita all’interno del gruppo che ha capito che con questi due nuovi elementi può puntare a vincere il campionato”.



Ufficio Comunicazione Panthers Roseto