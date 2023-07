A2 UFFICIALE – Paola Novati firma con Mantova

La società ha il piacere di comunicare che Paola Novati (3 ottobre 1998, ala) è una nuova giocatrice sangiorgina.

Paola muove i primi passi sul parquet di gioco a Como con la Comense fino all’Under 15 nel 2012, anno in cui la società è fallita. A seguire si trasferisce a Biassono per tre anni e nel 2015, a 17 anni, esordisce in Serie A2 con la formazione brianzola. Dopo una parentesi di un anno a Costa Masnaga approda per due stagioni a SANGA con cui ha consolidato la sua esperienza nella seconda serie nazionale nonostante la sua giovane età.

L’estate del 2018 è quella della consacrazione per Novati che riceve la chiamata, a cui risponde piena di ambizione, da parte di Palermo: i sogni sembrano infranti quando la rottura del crociato la costringe ad uno stop fino ad Aprile, quando rientra con un minutaggio ridotto in piena corsa playoff che verranno poi vinti dalla compagine siciliana che approda in Serie A1. Con la necessità di riacquisire confidenza con il campo e minuti preziosi, Novati sposa il progetto di Cagliari nella stagione 2019/2020 che viene però anzitempo interrotta a causa della pandemia. Lo stop forzato porta consiglio e la decisione è quella di ritornare a casa per portare avanti, in concomitanza con l’impegno sportivo, quello universitario: nell’estate del 2020 rientra ufficialmente tra le fila di SANGA con cui gioca per tre stagioni raggiungendo il grande traguardo della Serie A1 che, a detta di Paola, è un “Bel pezzo di basket che mi porterò sempre nel cuore” guadagnato da protagonista nello scorso giugno.

Sempre vista in veste di avversaria, l’anima girovaga e sempre pronta a rimettersi in discussione è una delle motivazioni che l’ha portata ad approdare nei lidi mantovani: “La scelta di San Giorgio è dovuta ad una mia voglia di mettermi ancora una volta in un gioco per arrivare in un ambiente stimolante e che mi ha fortemente voluto. Cosa che, non nego, ha inciso molto e che personalmente mi riempie di orgoglio.”

Fresca di vittoria del campionato, la scelta di Paola è stata dettata anche dall’aspetto tecnico di MantovAgricoltura, una delle pochissime compagini capaci di mettere in discussione la corazzata milanese di cui faceva parte la scorsa annata: “Mantova l’anno scorso è stata la squadra che sia a livello tecnico che tattico ha messo Sanga in difficoltà e sono rimata molto sorpresa da un modo di giocare molto simile a quelle che sono le mie idee ed il mio modo di intendere la pallacanestro.”

Tra poche settimane ci sarà il primo raduno e la voglia di rimboccarsi le maniche è già alle stelle: “Ciò che mi piacerebbe per quest’anno è il lavorare molto su di me, su alcune caratteristiche che sento ancora deboli e vorrei rafforzare. Dal punto di vista della squadra un elemento che mi ha colpito è sempre stata l’energia e la voglia di fare insieme che c’è sempre stata a cui spero di poter dare il mio contributo al 100%.”

Il team in cui si inserirà Novati è eterogeneo con giocatrici anagraficamente giovani che hanno però un bagaglio consistente di esperienze altrettanto variegate: “Inserirmi in un gruppo dove tre giocatrici hanno già giocato in Serie A1 e le altre sono, come me, già di esperienza in Serie A2 mi stimola e penso ci siano tutti i presupposti per fare bene e per accrescere ancora di più il sistema gioco impostato negli scorsi anni. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura!”

