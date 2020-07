A2 UFFICIALE – Paolo Terzolo confermato head coach della Akronos Moncalieri

La Libertas Moncalieri è lieta di comunicare la conferma di Paolo Terzolo come capo allenatore della prima squadra. Per coach Terzolo sarà la terza stagione consecutiva alla guida della Akronos Moncalieri.

Le parole di coach Paolo Terzolo

“La conclusione prematura della stagione 19/20 ci ha lasciato un po’ l’amaro in bocca: abbiamo affrontato la prima parte di campionato in maniera superlativa e c’erano tutti i presupposti per far bene anche nella seconda. Anche per questo motivo non vedo l’ora di ripartire, nonostante qualche cambiamento i nostri obiettivi sono sempre gli stessi: fare bene in campionato, valorizzare le giovani del nostro settore giovanile e promuovere il movimento all’interno del nostro territorio”.

Le parole del Presidente della Libertas Moncalieri Alessandro Cerrato

“Partiamo da una conferma importante, quella del nostro head coach Paolo Terzolo. Durante questi mesi di stop forzato ho sentito Paolo quasi tutti i giorni e insieme abbiamo programmato la nuova stagione, con qualche fisiologica novità, ma nel solco del progetto che abbiamo costruito, mattone dopo mattone, in questi anni. Sono sicuro che insieme continueremo a toglierci tante soddisfazioni”.